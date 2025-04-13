«Днепры» против «Уралов» в грязи и на бездорожье – кто кого?

Когда в одной поездке сходятся «Днепры» и «Уралы», можно быть уверенным – легкой прогулки не будет. В этом видео на YouTube-канале «Oppozit moto Belarus» зрители приглашаются к просмотру сурового мото-приключения по снегу, воде и грязи, где на старт выходят восемь проверенных временем колясочных мотоциклов.
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