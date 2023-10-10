О мнимых скидках и акциях, или игра в цены

Власти РФ, наверное, забывают про исторический материализм, или, проще говоря, о том, что структуру общественно-экономической формации характеризуют базис и надстройка, где базисом является экономика, а политика – лишь её надстройка.
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