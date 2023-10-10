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Рупор Зеленограда

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Свежие комментарии

  • Аleksey Begovoy
    ❗Судя по всему, дорогу прокладывает Автодор, состоящий в основном из армян: один из рабочих мыл старательно кастрюлю ...Прошлись катком п...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    ага либераст высунулся и как всегда мордеус спрятал, ну ну, далеко один хрен не убежишь, хоть ты и беговой.....Ответ ностальгиру...
  • Аleksey Begovoy
    Либералы — представители идейного и общественно-политического течения, объединяющего сторонников представительного пр...Ответ ностальгиру...

О мнимых скидках и акциях, или игра в цены

О мнимых скидках и акциях, или игра в цены

Власти РФ, наверное, забывают про исторический материализм, или, проще говоря, о том, что структуру общественно-экономической формации характеризуют базис и надстройка, где базисом является экономика, а политика – лишь её надстройка.

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