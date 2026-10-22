В сети набрало популярность меню китайского кафе, а точнее его его перевод. Клиентам предлагают попробовать «Рыбу с плохой репутацией«, «Бешеный рис«, «Жареного дедушку по-сычуаньски» и «Утку, в собственном соку и страхе».