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Глава Следственного комитета предложил вернуть смертную казнь

Глава Следственного комитета предложил вернуть смертную казнь

Юрий Кот Глава СКР Александр Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь в России во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Я, за смертную казнь,но только террористов и маньяков,а других убийц рассматривать и судить на срок.
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10 час.
Nikolay Zakharov
Да,следаков надо привлекать к ответственности за предвзятое расследование,чтобы исключить несправедливые приговоры.
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10 час.
Лев Сивохин
В уголовном кодексе достаточно статей. предусматривающих смертную казнь, и только надо отменить мораторий на применение смертной казни. Это по силам и президенту.
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3 час.

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