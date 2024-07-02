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На руке погибшего в Новгородской области остался след от удара током

На руке погибшего в Новгородской области остался след от удара током

На «шабашку» 28-летний мастер поехал в обществе ещё одного человека из организации, заказавшей работы, который должен был оказывать посильную помощь, не связанную с проводами (стремянку, например, поддержать).

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