На руке погибшего в Новгородской области остался след от удара током

На «шабашку» 28-летний мастер поехал в обществе ещё одного человека из организации, заказавшей работы, который должен был оказывать посильную помощь, не связанную с проводами (стремянку, например, поддержать).
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