Участник отмывания средств для бразильской криптовалютной схемы Понци приговорен к рекордному сроку в 128 лет

Бразильский судья вынес рекордный 128-летний тюремный срок человеку, осужденному за руководство операцией по отмыванию денег для криптовалютной схемы Понци Braiscompany, которая действовала с июня 2018 года до ее краха в начале 2023 года.
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