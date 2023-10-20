Как выбрать домашний текстиль и ничего не упустить

Выбирая полотенца, халаты, постельное белье и другой домашний текстиль, вы когда-нибудь задумывались о чем-то помимо личных предпочтений и сиюминутных эмоций? Разбирали в голове принципы дизайна и совместимости одного с другим? Для большинства из нас ответ будет отрицательным.