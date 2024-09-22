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Макаревича признали иноагентом из-за обвинений президента в «военных преступлениях»

Макаревича признали иноагентом из-за обвинений президента в «военных преступлениях»

Макаревича признали иноагентом из-за обвинений ВС РФ в военных преступлениях Основателя музыкальной группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом) внесли в реестр иностранных агентов из-за того, что он обвинял президента РФ Владимира Путина и российских военных в совершении «военных преступлений», сообщает ТАСС.

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