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«Тараз» обыграл «Каспий» на своем поле. Обзор матча

«Тараз» в 19-м туре КПЛ на своем поле победил «Каспий» 1:0. Единственный гол забил Педро Эуженио. Тараз – Каспий 1:0 (0:0, 0:0) Дата проведения 4 июля, 16.

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