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Я серьезная взрослая женщина, которая смело смотрит в будущее. А всё потому, что винишко я уже купила. Ещё вчера

Я серьезная взрослая женщина, которая смело смотрит в будущее. А всё потому, что винишко я уже купила. Ещё вчера

Если вы можете отличить носок для левой ноги от носка для правой - значит их пора стирать. - Я слышал, что ты со своей расстался, почему?- Ну она хотела, чтобы я работал у них в конторе и был у неё всё время на виду.

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Комментарии
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mvilorich Vilin
- Вчера вечером Васька приходил. Выпил молча водки, трахнул меня молча и ушел молча. Чо приходил?!
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