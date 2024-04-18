Я серьезная взрослая женщина, которая смело смотрит в будущее. А всё потому, что винишко я уже купила. Ещё вчера

Если вы можете отличить носок для левой ноги от носка для правой - значит их пора стирать. - Я слышал, что ты со своей расстался, почему?- Ну она хотела, чтобы я работал у них в конторе и был у неё всё время на виду.
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