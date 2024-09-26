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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как в Алтайском крае растут производство и зарплаты в промышленном секторе

Как в Алтайском крае растут производство и зарплаты в промышленном секторе

Индекс промышленного производства за восемь месяцев 2024 года составил 105,8% Выпуск промышленной продукции в Алтайском крае за восемь месяцев 2024 года вырос почти на 6% по отношению к показателям прошлого года.

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