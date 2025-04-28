Над Брянской областью уничтожили несколько десятков беспилотников

Ущерб получили гражданские объекты и инфраструктура ПВО ликвидировала несколько десятков дронов в Брянской области, был нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
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