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Ани Лорак рассказала, о чем советуется с Филиппом Киркоровым: «Он смотрит все»

Ани Лорак рассказала, о чем советуется с Филиппом Киркоровым: «Он смотрит все»

Певица очень ценит мнение поп-короля. Ани Лорак Пресс-служба "Новой волны"Ани Лорак рассказала про свои любимые сериалы и призналась, с кем советуется, когда выбирает, что посмотреть в свободное от съемок и концертов время.

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