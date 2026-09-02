За кулисами операции «Рэтклифф»: Зеленский начал благодарить Трампа за откровенность

Секретная миссия главы ЦРУ открывает новую страницу переговоров — WSJ Константин Ольшанский На фото (справа налево): президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский.
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