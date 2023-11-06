Опасные гаджеты. Россиян предупредили, о чем не стоит громко говорить рядом с умной техникой

Иногда риски, связанные с умной техникой, превышают ее полезные свойства. Стоит помнить, что алгоритмы любого умного гаджета базируются на машинном обучении, однако значительная часть данных для совершенствования девайса появляется из привычек и слов самого пользователя, рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с «Праймом».
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