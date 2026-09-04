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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Приморского края: «Перед «Адмиралом» поставлена цель – попасть в плей-офф. Мы настроены на высокий результат»

Министр физической культуры и спорта Приморского края Дмитрий Граф поделился мнением касательно задач « Адмирала » в предстоящем сезоне КХЛ .

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