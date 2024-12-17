Для улучшения качества водоснабжения в Ноябрьске привлекут компанию из Кургана

В Ноябрьске проведут реконструкцию реагентного хозяйства городской станции очистки подземных вод. Для работ, которые позволят улучшить технологический процесс и повысить качество воды, привлекут «Курганский завод комплексных технологий» (входит в группу компаний «Интертехэлектро»).
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