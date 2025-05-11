У звезды реалити-шоу обнаружили две матки

У звезды американского реалити-шоу «Холостяк» Ханны Браун обнаружили две матки. О своем диагнозе она рассказала в подкасте актрисы и телеведущей Марии Менусос, запись которого опубликована на платформе Apple Podcasts.
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