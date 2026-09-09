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Царьград

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В Новосибирской области деревья зацвели повторно из-за аномалий погоды

В Новосибирской области деревья зацвели повторно из-за аномалий погоды

В Новосибирской области зафиксировали повторное появление листвы на деревьях и кустарниках. Местные жители обратили внимание на свежие побеги, образовавшиеся на вишнёвых кустах в Искитимском районе и яблонях в Маслянинском районе.

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