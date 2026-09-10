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Реконструкция без закрытия: Сытный рынок Петербурга ждет масштабное обновление к 2029 году

Реконструкция без закрытия: Сытный рынок Петербурга ждет масштабное обновление к 2029 году

К 2029 году петербургский Сытный рынок ожидает серьезная трансформация. Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу площадки, исторический корпус ждет реставрация, а на прилегающем участке возведут новые торговые точки, открытые веранды, амфитеатр и обустроят общественное пространство.

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