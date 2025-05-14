Россиянам предложили разрешить переносить отпуск при болезни ребенка

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается предоставить родителям право продлевать ежегодный оплачиваемый отпуск или переносить его на другой срок при необходимости ухода за больным ребенком.
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