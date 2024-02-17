Авдеевку взяли. Запорожское направление следующее?

На фоне полного освобождения Авдеевки, сегодня также наблюдается активизация боестолкновений на Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино, который летом 2023 года не сходил со страниц сводок из зоны СВО, сообщает ТК «Рыбарь».
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