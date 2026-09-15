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Мировое обозрение

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Приостановка Шенгена между Италией и Испанией продлена на 15 дней

Приостановка Шенгена между Италией и Испанией продлена на 15 дней

Италия не готова открыть границы с Испанией. Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози подписал решение о продлении пограничного контроля на воздушных и морских направлениях еще на 15 дней.

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