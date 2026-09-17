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Свердловская область вошла в топ-10 регионов России, привлекательных для туристов

Свердловская область вошла в топ-10 регионов России, привлекательных для туристов

Свердловская область заняла восьмое место в России по туристическому потоку за летний сезон. Согласно данным бронирований в гостиницах, регион посетили порядка 1 миллиона человек.

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