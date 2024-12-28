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Аниматоры-нелегалы орудуют на центральной площади Владивостока

Аниматоры-нелегалы орудуют на центральной площади Владивостока

На центральной площади Владивостока орудуют аниматоры, сообщает PRIMPRESS. По словам горожан, желая заработать в новогодние праздники, люди в костюмах сказочных героев предлагают сделать жителям и гостям дальневосточной столицы фото и берут за это 500 рублей.

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