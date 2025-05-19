Перед переговорами Путина и Трампа активизировалось радио «Судного дня»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир очередные загадочные сообщения, это произошло перед телефонным разговором президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
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