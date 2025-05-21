Reuters сообщило о возможном захвате у берегов Ирана связанного с ОАЭ танкера

Танкер, связанный с ОАЭ и идущий под флагом Панамы, возможно, захвачен у берегов Ирана. Об этом 20 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.
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