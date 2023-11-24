Крендели запеченные с плавленым сыром "Хохланд"

Для быстрого перекуса или, если хотите угостить гостей чем-то необычным и в то же время простым в приготовлении, то возьмите на заметку эту закуску - из двух ингредиентов, в виде сэндвичей из кренделей с сыром.
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