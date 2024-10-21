Белгородские власти предупреждают жителей Шебекино о разбросанных минах "колокольчиках"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям Шебекинского городского округа с предупреждением о разбросанных суббоеприпасах, известных как «колокольчики», после украинских обстрелов.
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