Сорняк – это враг

Erid: 2VfnxwpXnJt Кому из нас, дачников, не знакомо чувство разочарования, когда спустя пять рабочих дней ты приезжаешь к себе на участок и видишь на прополотых грядках неизвестно откуда взявшиеся сорняки.
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