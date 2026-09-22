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Царьград

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Зеленский прилетел в Штаты. Целей - три: Для России хорошая и плохая новость

Зеленский прилетел в Штаты. Целей - три: Для России хорошая и плохая новость

Накануне борт главы Банковой сел в Нью-Йорке. Как известно, формально Зеленский прилетел в Штаты, чтобы обсудить с американским лидером Дональдом Трампом текущий конфликт, принять участие в 81-й сессии Генассамблеи ООН, а также провести ряд других встреч.

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