Суд продлил арест экс-чиновника, обвиняемого в получении взятки на ₽1,1 млрд «Расследование установило, что Иванов и другие фигуранты… Бывший замминистра обороны Тимур Иванов останется в СИЗО до конца апреля .
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