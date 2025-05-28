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Военное обозрение

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Сенатор-республиканец назвал проект о 500-процентных пошлинах против РФ «экономической катастрофой» для США

Сенатор-республиканец назвал проект о 500-процентных пошлинах против РФ «экономической катастрофой» для США

Сенатор-трампист считает нежизнеспособным и даже опасным для США законопроект о 500-процентных пошлинах против РФ.

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