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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Единственное действие, которое нужно совершить, чтобы свести с ума любую женщину

Она сказала, что ты некрасивый, ты поработал над своим образом (сделал причёску, купил новую одежду), она сказала, что у тебя плохое тело, ты записался в спортивный зал, начал держать диету, она назвала тебя бедным, ты устроился на вторую работу, накопил денег, открыл бизнес, купил дорогую машину и ….

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