Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Исправит ли Киркорова могила?»: «Покаявшийся» и съездивший на Донбасс «новый» Филя, выполз на публику в пиджаке за 570 000 рублей!

«Исправит ли Киркорова могила?»: «Покаявшийся» и съездивший на Донбасс «новый» Филя, выполз на публику в пиджаке за 570 000 рублей!

Скудоумный и петушинообразный Филипп Киркоров продолжает всё делать через свою любимую ж@пу. Скатавшись на Донбасс, подарив детям куклы «Пупс Филипп», спев старые песенки для местных жителей в безопасных домах культуры, обновлённый Филя вернулся в Россию, был сразу прощён и выпущен на ТВ, где и резвится сейчас на федеральных каналах.

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Комментарии
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Н
Николай
ХТО их в &quot;звезды&quot; назначал!? Сами себя??? Папуас он и есть папуас!!!
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22 час.
Анатолий Пахотин
Филе везде зеленый цвет, один лупоглазый письков чего стоит
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22 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
ссука!
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16 час.

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