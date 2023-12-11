Свыше 211 тыс. археологических предметов нашли в Москве с начала года

Более 211 тысяч археологических предметов обнаружили в городе с начала 2023 года. Об этом в ходе пресс-конференции Информационного Центра Правительства Москвы сообщил руководитель Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
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