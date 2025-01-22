Главком ВСУ Сырский может получить годовую премию в 20 млн гривен

Годовую премию до 20 млн гривен может получить главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом свидетельствует документ (список премируемых военных), опубликованный депутатом Верховной рады Марьяной Безуглой 22 января у себя в Telegram-канале.
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