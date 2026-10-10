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Путин поздравил работников АПК с профессиональным праздником

Путин поздравил работников АПК с профессиональным праздником

Глава государства во время обращения отметил, что благодаря усилиям отечественных аграриев Россия плотно удерживает лидирующие позиции производителя на мировых рынках.

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