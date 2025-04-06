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Участница СВО рассказала, как отправилась на помощь бойцам вопреки запрету

Участница СВО рассказала, как отправилась на помощь бойцам вопреки запрету

Участница СВО рассказала, что отправилась спасать сослуживцев вопреки запретуФото: Предоставлены фондом ‭«Защитники отечества»Участница СВО, начальник медслужбы батальона «БАРС-16» Наталья Казарян рассказала news, что однажды отправилась спасать сослуживцев вопреки запрету самостоятельно ездить к местам обстрелов.

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