Конфликт президента Украины и мэра Киева тлеет несколько лет. Порой он вспыхивает с новой силой, а затем стихает.
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Может, Кличок пришибёт крысёныша "по неосторожности".