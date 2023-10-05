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Пашинян, набравшись смелости, выдвинул Алиеву 3 требования для достижения мира

Пашинян, набравшись смелости, выдвинул Алиеву 3 требования для достижения мира

Глава армянского кабмина настаивает на взаимном признании территориальной целостности и проведении делимитации границ на основе карт 1975 года19 сентября на территории Карабаха были проведены "антитеррористические мероприятия", в результате которых погибли не только мирные жители, но и русские миротворцы.

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Комментарии
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Борис Цыперсон
&quot;Свыше 100 карабахских армян были вынуждены бежать в Армению.&quot; - не 100, а 100 000.
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20 час.
Сергей Oблезов
Главное чем этот заморышь мог навредить Армении он сделал-безоговорочно признал Карабах, территорией Азербайджана и подписал все бумаги! Алиев больше не станет с ним общаться, сделка прошла, цель достигнута!
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10 час.

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