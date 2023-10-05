Пашинян, набравшись смелости, выдвинул Алиеву 3 требования для достижения мира

Глава армянского кабмина настаивает на взаимном признании территориальной целостности и проведении делимитации границ на основе карт 1975 года19 сентября на территории Карабаха были проведены "антитеррористические мероприятия", в результате которых погибли не только мирные жители, но и русские миротворцы.
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