На территории Острогожского района Воронежской области вследствие атаки БПЛА объявлен режим ЧС

На территории Острогожского района Воронежской области, где ночью вследствие атаки беспилотника ВСУ возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и была зафиксирована детонация, объявлен режим чрезвычайного положения (ЧС).
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