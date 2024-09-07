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На территории Острогожского района Воронежской области вследствие атаки БПЛА объявлен режим ЧС

На территории Острогожского района Воронежской области вследствие атаки БПЛА объявлен режим ЧС

На территории Острогожского района Воронежской области, где ночью вследствие атаки беспилотника ВСУ возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и была зафиксирована детонация, объявлен режим чрезвычайного положения (ЧС).

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