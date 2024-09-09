В РФ предложили создать сеть плавучих заправок для маломерных судов

В России могут создать сеть плавучих заправок для маломерных судов. Такая инициатива обсуждалась на совещании замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова, это следует из протокола, с которым ознакомились «Известия».
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