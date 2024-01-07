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Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 7 января.

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