Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 7 января.
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