Секрет машины Титаника

Что мы знаем о Титанике? 14 апреля 1912 года корабль слишком поздно заметил айсберг, распорол об него борт и под композицию «Ближе, Господь, к тебе» (оркестр играл ее до последнего вздоха) затонул, забрав с собой около полутора тысяч душ.