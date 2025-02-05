Секрет машины Титаника

Что мы знаем о Титанике? 14 апреля 1912 года корабль слишком поздно заметил айсберг, распорол об него борт и под композицию «Ближе, Господь, к тебе» (оркестр играл ее до последнего вздоха) затонул, забрав с собой около полутора тысяч душ.
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