Вице-премьер Украины выразила беспокойство после дебатов Трампа и Байдена

Беспокойство в связи с тем, что Украина стала «заложником предвыборных эмоций» ощутила после дебатов Байдена и Трампа вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина, об этом она заявила 28 июня в эфире телеканала «Рада».
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