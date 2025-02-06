Копченая курица и несколько яиц. За минуты на столе салат вкуснее Цезаря

Кавказский салат из курицы — идеальный баланс между простотой и насыщенным вкусом: копченая грудка, яйца вкрутую и маринованные огурцы создают плотную текстуру, а домашний соус на перепелиных яйцах добавляет ноту изысканности.
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