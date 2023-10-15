Иерей из Самары поведал, как высшие силы помогают бойцам в зоне СВО

Священник поделился опытом своих поездок в зону военных действий в качестве добровольца.Иерей Никита Степанов отмечает, что военно-полевые храмы в зоне спецоперации пользуются огромным почтением среди бойцов, которые приходят туда, чтобы очистить свой разум, укрепить веру и помолиться.