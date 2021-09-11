tagilcity

202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    Цитата: "Ушли за шишками: потерявшиеся в лесу четверо детей найдены в Свердловской области" Заголовок так составлен, ...Ушли за шишками: ...
  • галина
    Что это за дочь, которая отправляет отца в дом пристарелых? Надеюсь, что с ней также поступит ее сын. Зло всегда возв...Дочь настаивала н...
  • Екатерина
    За убийство ребенка наказание всего 9 лет? Да его повесить надо публично!Избивший до смерт...

Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской «Областной газеты»

Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской «Областной газеты»

За 9 и 10 сентября Роскомнадзор дважды блокировал сайт, причиной стало отсутствие возрастной маркировки на нормативных актах, опубликованных на официальном правовом портале Свердловской области, а также распространение запрещенной информации в РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх