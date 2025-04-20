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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» 2017 года стал чемпионом России, он сильнее нынешней команды на данный момент». Гришин о красно-белых

Последний раз красно‑белые становились чемпионами России в 2017-м. «Тяжело сравнивать. Составы разные, игроки разные.

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